UNE SOIRÉE AVEC LA FANFARE LA BATUCANFARE Lodève, samedi 27 avril 2024.

Soirée fanfare ! Ils sont montpelliérains, déjantés et forment un groupe insolite entre Batucada et Fanfare…

Sous des airs Brésiliens, la Batucanfare vous embarque de l’autre côté de l’Atlantique pour un voyage musical aux mélodies endiablées mêlant Samba, Cumbia, Maracatu, Calypso…

Pour écouter c’est ici.. https://www.youtube.com/watch?v=1cZNipLay9Y

Facebook https://www.facebook.com/Batucanfare/ ou rechercher Batucanfare .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

9 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie

