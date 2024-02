Une soirée avec Jean Vauquelin de la Fresnaye, poète normand de la Renaissance église de Saint Malo Putanges-le-Lac, samedi 18 mai 2024.

Une soirée avec Jean Vauquelin de la Fresnaye, poète normand de la Renaissance église de Saint Malo Putanges-le-Lac Orne

Au départ de l’église de Saint Malo, venez vous balader sur les pas de Jean Vauquelin de la Fresnaye. Vers 18h15 visitez l’église de la Fresnaye et vers 18h30 découvrez les tours Vauquelin. Possibilité de restauration à l’église de Saint-Malo.

A 20h, terminez la soirée autour d’une conférence « Jean de la Vaquelin de la Fresnaye, vie et poésie d’un auteur Normand de la fin de la Renaissance », par Antoine SIMON (auteur d’une thèse sur le sujet). La conférence sera ponctuée par des intermèdes musicaux proposés par les Chants du Houlme et le quatuor Les Huberdières

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 17:30:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

église de Saint Malo La Fresnaye au Sauvage

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie couprit.marcel@gmail.com

