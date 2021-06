Une soirée avec… CYPRIEN KATSARIS, PRÉSENTÉE PAR CHRISTOPHE COMBARIEU ET MATHIEU WILHELM Opéra de Massy, 23 novembre 2021-23 novembre 2021, Massy.

Opéra de Massy, le mardi 23 novembre à 20:00

Cette saison, Christophe Combarieu – Producteur et chroniqueur « Culture » à la télévision (BFMTV Paris, LCP…) et grand amateur de musique – et Mathieu Wilhelm – journaliste interviewer pour plusieurs médias (BFM Paris, presse écrite…) et passionné de culture théâtrale musicale et littéraire -, nous offrent quatre rendez-vous avec de grands noms du spectacle vivant. Pour cette première édition, il reçoit le pianiste de renommée mondiale Cyprien Katsaris.Pianiste éclectique et récompensé par de nombreux prix, Cyprien Katsaris se distingue notamment par de fréquentes improvisations en concert, dans la lignée des grands pianistes romantiques. Du Cameroun aux salles de concert les plus prestigieuses du monde, sous la direction des plus grands chefs d’orchestre, ses mains à l’agilité incroyable ont interprété un vaste répertoire pianistique jusqu’à Messiaen et Dutilleux. Lors de cette rencontre exclusive et participative, vous découvrirez l’homme qui se cache derrière son piano.

Tarifs: de 12€ à 21€

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



