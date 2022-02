Une soirée aux accents espagnols Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Une soirée aux accents espagnols Rémalard en Perche, 19 mars 2022, Rémalard en Perche. Une soirée aux accents espagnols Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-03-19 – 2022-03-19 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne La commission culture de Rémalard en Perche vous invite à une soirée aux accents espagnols en compagnie de la chanteuse Joëlle Carmona et du guitariste Olivier Cahors.

Très inspiré par le flamenco, le duo aime aussi partager sa passion pour le jazz, le boléro, la bossanova… Quelques standards français seront aussi au rendez-vous ! Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94 La commission culture de Rémalard en Perche vous invite à une soirée aux accents espagnols en compagnie de la chanteuse Joëlle Carmona et du guitariste Olivier Cahors.

Très inspiré par le flamenco, le duo aime aussi partager sa passion pour le jazz,… tourisme@coeurduperche.fr +33 2 33 73 71 94 https://remalardenperche.fr/ La commission culture de Rémalard en Perche vous invite à une soirée aux accents espagnols en compagnie de la chanteuse Joëlle Carmona et du guitariste Olivier Cahors.

Très inspiré par le flamenco, le duo aime aussi partager sa passion pour le jazz, le boléro, la bossanova… Quelques standards français seront aussi au rendez-vous ! Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Ville Rémalard en Perche lieuville Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Departement Orne

Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

Une soirée aux accents espagnols Rémalard en Perche 2022-03-19 was last modified: by Une soirée aux accents espagnols Rémalard en Perche Rémalard en Perche 19 mars 2022 Orne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche Orne