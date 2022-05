Une soirée au rythme de la valse viennoise Cinémathèque française – musée du cinéma, 14 mai 2022 20:30, Paris.

Nuit des musées Une soirée au rythme de la valse viennoise Cinémathèque française – musée du cinéma Samedi 14 mai, 19h00, 20h30 A 19h00 et 20h30, sur le parvis de la Cinémathèque. Gratuit sans réservation

Leçon de valse viennoise

Une soirée au rythme de la valse viennoise : Venez découvrir l’exposition Romy Schneider à la Cinémathèque et, pour réveiller la Sissi qui sommeille en vous, une grande leçon de valse viennoise sur le parc vous attend !

Avec Charles de Lauzun et son école de danse Votre Bal ([www.votrebal.com](http://www.votrebal.com))

Démonstration, suivie d’une leçon de danse sur la Valse de l’Empereur.

**Deux créneaux : à 19h00 et à 20h30, sur le parvis. Gratuit sans réservation.**

Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank O. Gehry, parcourez l’histoire et la préhistoire du cinéma et découvrez les trésors des collections de la Cinémathèque française.

© Cinémathèque francaise – musée du cinéma

Entrée par les jardins M° Bercy Bus n° 24, 64, 87

http://www.cinematheque.fr

Entrance through the gardens M° Bercy Bus n° 24, 64, 87 At 19:00 and 20:30, on the forecourt of the Cinémathèque. Free without reservation Saturday 14 May, 19:00, 20:30

In the magnificent building of architect Frank O. Gehry, explore the history and prehistory of cinema and discover the treasures of the collections of the Cinémathèque française.

Cinematheque francaise – musée du cinéma

Una noche al ritmo del vals vienés: ¡Venga a descubrir la exposición Romy Schneider en la Filmoteca y, para despertar a la Sissi que lleva dentro, una gran lección de vals vienés en el parque le espera!

Con Charles de Lauzun y su escuela de baile Su Bal (www.votrebal.com)

Demostración, seguida de una lección de baile sobre el Vals del Emperador.

Dos franjas horarias: a las 19:00 y a las 20:30 en la plaza. Gratis sin reserva.

A las 19:00 y a las 20:30, en la plaza de la Cinemateca. Gratis sin reserva Sábado 14 mayo, 19:00, 20:30

51 rue de Bercy 75012 Paris 75012 Paris Île-de-France