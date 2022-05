Une soirée au rythme de la valse viennoise Cinémathèque française – musée du cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une soirée au rythme de la valse viennoise Cinémathèque française – musée du cinéma, 14 mai 2022, Paris. Une soirée au rythme de la valse viennoise

le samedi 14 mai à Cinémathèque française – musée du cinéma

Une soirée au rythme de la valse viennoise : Venez découvrir l’exposition Romy Schneider à la Cinémathèque et, pour réveiller la Sissi qui sommeille en vous, une grande leçon de valse viennoise sur le parc vous attend ! Avec Charles de Lauzun et son école de danse Votre Bal ([www.votrebal.com](http://www.votrebal.com)) Démonstration, suivie d’une leçon de danse sur la Valse de l’Empereur. A 18h30 et 20h30, sur le parvis. Gratuit sans réservation.

