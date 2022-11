Une soirée à Vienne Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Ensemble « Les Nouveaux Solistes de Marseille »



Franz Schubert : Octuor pour cordes et vents op. posth. 166, D. 803 (55mn)

L’octuor de Schubert est un chef d’œuvre du répertoire de Musique de Chambre.

La tonalité de Fa Majeur reflétant une bonne humeur ambiante, l’œuvre est très publique malgré sa relative longueur.



Johann Strauss : Danses Viennoises (adaptations pour octuor de Lionel Duffau)

– La Chauve-Souris

– Annen Polka

– Le Beau Danube Bleu

– La Marche de Radetzky

Surnommé « le roi de la Valse », Johann Strauss le jeune est responsable de la popularité de la

valse à Vienne au cours du 19e siècle.

Les pièces proposées dans ce programme sont autant de succès qui restent associés pour les

Viennois à la joie de vivre.



