2022-11-24 – 2022-11-24

Bouches-du-Rhne EUR Au programme, des airs et des duos extraits des opéras de Verdi, Puccini, Tchaïkovsky, Massenet et Thomas, interprétés par Charlotte Despaux (soprano) et Florent Leroux Roche (baryton) et accompagnés au piano par Vladik Polionov qui présentera également les œuvres durant le concert.



● Charlotte Despaux – soprano

● Florent Leroux Roche – baryton

● Vladik Polionov – piano En faveur de l’association Le Point rose et dans le cadre de l’action « Inter-génération », menée par le District 1760 du Rotary International est organisée une soirée musicale mettant à l’honneur l’Opéra, au Conservatoire Auditorium Campra / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

