Soirée exceptionnelle ! La nuit européenne des musées initiée par le Ministère de la Culture sera l’occasion d’inaugurer une soirée commune avec le Musée de la ville au Mumed. Karaoké, soirée pyjama, atelier Just dance, speedbooking, fresque participative, jeux, projection et bien plus encore ! _Tout public – Entrée libre_

Une association à la Nuit des musées pour une soirée placée sous le signe des retrouvailles et de l’amour : « En Mai, aime ce qu’il te plaît ». Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

