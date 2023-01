Une Soirée à Chanteloup – Autour du compositeur Claude Balbastre Flagy Flagy Flagy Catégories d’Évènement: Flagy

Saône-et-Loire Flagy 12 15 EUR L’année musicale de Tendances Clavier commence avec un premier Salon du Loup intitulé « Une Soirée à Chanteloup ». Il est consacré à Claude Balbastre, génial compositeur et musicien bourguignon, dont la longue vie a traversé les soubresauts du 18e siècle. Le samedi 21 et le dimanche 22 janvier à 16h, Pierre Dubois, auteur d’une nouvelle biographie de Balbastre, nous régalera en parlant de sa vie et son oeuvre. Marcia Hadjimarkos jouera quelques-unes de ses pièces pour clavier, à la fois joyeuses et empreintes d’une douce mélancolie, sur un piano-forte carré de 1789. Nous nous réjouissons de vous accueillir à La Tanière pour un après-midi convivial dans l’esprit des salons d’antan. Le concert-conférence sera suivi d’un pot amical. Le cadre est intime & les réservations sont indispensables. tendancesclaviers@orange.fr La Tanière 3 route du Loup Hameau de Villard Flagy

