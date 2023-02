Une Situation Délicate – Tournée SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond

Une Situation Délicate – Tournée SALLE ARISTIDE BRIAND, 23 mars 2023 00:00, SAINT CHAMOND. Une Situation Délicate – Tournée Une Situation Délicate. Un spectacle à la date du 2023-03-23 au 2023-04-20 20:00. Tarif : 39.0 39.0 euros. SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND Loire . ART SCENIQUE (Lic140065696) présente en accord avec PASCAL LEGROS PRODUCTIONS cette pièce de théâtre UNE SITUATION DELICATERéservations PMR: 02 31 73 27 02. Votre billet est ici. ART SCENIQUE (Lic140065696) présente en accord avec PASCAL LEGROS PRODUCTIONS cette pièce de théâtre UNE SITUATION DELICATE



Réservations PMR: 02 31 73 27 02 Votre billet est ici.

Détails Catégories d’Évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu SALLE ARISTIDE BRIAND Adresse avenue Antoine Pinay Ville SAINT CHAMOND Tarif 39.0-39.0 euros lieuville SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND Departement Loire

SALLE ARISTIDE BRIAND SAINT CHAMOND Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chamond/

Une Situation Délicate – Tournée SALLE ARISTIDE BRIAND 2023-03-23 was last modified: by Une Situation Délicate – Tournée SALLE ARISTIDE BRIAND SALLE ARISTIDE BRIAND 23 mars 2023 00:00 Salle Aristide Briand Saint Chamond

SAINT CHAMOND Loire