Une Situation Délicate – Tournée ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS

Seine-Saint-Denis

Une Situation Délicate – Tournée ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 5 février 2023 00:00, LES PAVILLONS SOUS BOIS. Une Situation Délicate – Tournée Une Situation Délicate. Un spectacle à la date du 2023-02-05 au 2023-04-20 17:00. Tarif : 51.7 51.7 euros. ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET LES PAVILLONS SOUS BOIS Seine-Saint-Denis . ART SCENIQUE (Lic140065696) présente en accord avec PASCAL LEGROS PRODUCTIONS cette pièce de théâtre UNE SITUATION DELICATERéservations PMR: 02 31 73 27 02. Elodie Navarre, Max Boublil, Clotilde Courau, Gérard Darmon Votre billet est ici. ART SCENIQUE (Lic140065696) présente en accord avec PASCAL LEGROS PRODUCTIONS cette pièce de théâtre UNE SITUATION DELICATE



