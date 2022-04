Une situation délicate Pau, 5 avril 2023, Pau.

38 38 EUR Avec Gérard DARMON, Clotilde COURAU, Max BOUBLIL, Elodie NAVARRE

La pièce. Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et marié à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

