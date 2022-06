Une situation délicate, 4 avril 2023, .

Une situation délicate



2023-04-04 20:30:00 – 2023-04-04

Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et marié à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

Cette comédie est mise en scène par Ladislas Chollat qui a, au cours de sa carrière, été nommé à plusieurs reprises aux Molières pour son travail de metteur en scène.

+33 5 59 22 44 66

Box Office Euterpe

dernière mise à jour : 2022-06-24 par