du jeudi 16 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 à Saint-Gervais Genève

Les rosiers ont été taillés, ils fleurissent de plus belle. La fête s’annonce mémorable. Il y aura Veronika, Boris, deux Philippe, Martine, Assane, d’autres encore. Les discussions tourneront autour de la sélection politique en milieu horticole, des vacances en famille et de la probabilité d’accrocher un tableau de travers quand on est seule pour le faire. Dans le jardin, deux femmes jouent toutes les partitions. À la genèse de cette Si parfaite journée, Coraline Clément et Celine Bolomey, copines depuis belle lurette, parties caméra au poing à la rencontre de leur entourage. Repeuplées par ces heures de discussions intimes, elles ont confié les rushs à Ludovic Chazaud, qui a écrit un plan-séquence vaste et beau comme de très petites poupées russes. Une fable tissée d’humour et de tendresse, pour voir si, mine de rien, ce qui nous lie reste plus fort que ce qui nous sépare. **Conception et jeu** Coraline Clément et Celine Bolomey **Écriture et mise en scène** Ludovic Chazaud

Plein tarif 30.- / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.- / Professionnels des arts de la scène 15.- / Jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.- / Tarif spécial (Membres des groupements de seniors partenaires, Carte 20 ans/20 francs) 10.-

L’histoire, c’est deux copines qui veulent faire un spectacle ensemble sur les gens, tous les gens, et qui se retrouvent à te jouer genre vingt personnages. Ah oui, et tout est parfait bien sûr.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



