Une série noire Forum Meyrin, 3 mai 2022, Meyrin.

Une série noire

du mardi 3 mai au samedi 7 mai à Forum Meyrin

À mi-chemin entre les soirées Meurtres et Mystères et les séries policières que l’on mate jusqu’à plus soif sur les chaînes câblées, il y a cet objet indéfinissable, sorte de théâtre in situ à la sauce polar et à la viande servie saignante. C’est donc à l’Auberge des Vergers qu’Une Série Noire va prendre ses quartiers, conviant le public à une expérience dramaturgique hors du commun. Adaptation du film éponyme d’Alain Corneau et d’Une femme d’enfer de Jim Thompson, l’œuvre de Benjamin Groetzinger et de Benoît Peillon nous fait partager le quotidien de Frank, vendeur à la petite semaine, petit mari, qui mène une vie rabougrie jusqu’au jour où il croise Mme Boyer – laquelle lui propose un pacte appelé à très mal finir…

Deux épisodes 60.- repas inclus Intégrale 80.- repas inclus

Le lieu : l’Auberge des Vergers, devenue scène du crime. Les protagonistes : Frank, vendeur sans envergure ; Mme Boyer, maquerelle tentatrice ; Les témoins : vous, public captivé par ce thriller

Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin



2022-05-03T19:30:00 2022-05-03T22:00:00;2022-05-04T19:30:00 2022-05-04T22:00:00;2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T22:00:00;2022-05-07T18:30:00 2022-05-07T22:00:00