2022-09-05 – 2022-09-11

Autour d'une exposition des collections d'Aurelien Copin durant une semaine, découverte des arts, des contes, et du mode de vie, au travers d'événements au sein du manoir Marceau de Vieil-hesdin. Au programme, visites guidées, soirées aux flambeaux ou chandelles, conférences….

Une semaine sur l'Empire au Manoir Marceau
1 rue de l'Eglise
62770 Vieil-Hesdin

manoirmarceau.hdf@gmail.com
http://manoirmarceau.fr/

