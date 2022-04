UNE SEMAINE PAS PLUS !

Paul fait croire à sa fiancée que son meilleur ami Martin vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s'installer quelque temps chez eux. En réalité, il espère que cette cohabitation fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte mais ce sera "Une semaine pas plus" ! Démarre alors un ménage à 3 totalement explosif avec son lot de mensonges, de coups bats et autres petits plaisirs ! Reconnue comme l'un des plus gros succès spectateurs, Une semaine pas plus reprend au 3T ! "Un spectacle d'une drôlerie irrésistible" Télérama.

