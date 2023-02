Une semaine… pas plus ! (Tournée) THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages

Une semaine… pas plus ! (Tournée) THEATRE DAUDET, 9 février 2023, SIX FOURS LES PLAGES. Un spectacle à la date du 2023-03-10 (2023-02-09 au ) 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Une comédie à 3 personnages de Clément Michel. Mise en scène Gérard Pinter. L'histoire : Paul fait croire à sa fiancée que son meilleur ami Martin vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s'installer quelque temps chez eux. En réalité, il espère que cette cohabitation fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte mais ce sera "une semaine, pas plus" ! Démarre alors un ménage à 3 totalement explosif avec son lot de mensonges, de coups bas et autres petits plaisirs ! THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny 83140

