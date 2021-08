Le Grand-Saconnex Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Une semaine pas plus ! Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex Catégorie d’évènement: Le Grand-Saconnex

Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin a perdu sa mère et qu’il va venir s’installer quelque temps chez eux pour surmonter cette épreuve. En réalité, il veut la quitter, espérant que cette cohabitation fera éclater leur couple… Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera « une semaine…pas plus ! » Démarre alors un ménage à trois totalement explosif avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. Rien de tel qu’une succession de mauvais choix pour donner du piment à une vie de couple. Venez découvrir ce spectacle incontournable qui rencontre un vif succès et fait rire les plus grandes salles parisiennes ! Compagnie lesArts Texte : Clément Michel Avec : Laurent Baier, Christian Baumann, Laurence Morisot Mise en scène : Tony Romaniello Scénographie : Célia Zanghi Régie : Yannis Marti Administration : Florane Gruffel, Joséphine Aymon-Reverdin

PT 25.- / TR 20.-

Une comédie incontournable qui rencontre un vif succès, avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. Du 26 janvier au 6 février 2022 au théâtre le douze dix-huit. Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T20:00:00 2022-01-26T21:30:00;2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T21:30:00;2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:30:00;2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T21:30:00;2022-01-30T18:00:00 2022-01-30T19:30:00;2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T21:30:00;2022-02-03T20:00:00 2022-02-03T21:30:00;2022-02-04T20:00:00 2022-02-04T21:30:00;2022-02-05T20:00:00 2022-02-05T21:30:00;2022-02-06T18:00:00 2022-02-06T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Grand-Saconnex Autres Lieu Théâtre le douze dix-huit Adresse Chemin du pommier 9 Ville Le Grand-Saconnex lieuville Théâtre le douze dix-huit Le Grand-Saconnex