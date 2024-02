Une semaine italienne Soirée double programme Monsempron-Libos, vendredi 8 mars 2024.

À l’occasion de la semaine italienne, le cinéma Liberty vous propose une soirée double programme, avec à 19 h Primadonna (vost) et à 21 h Il reste encore demain (vost) en avant première, avec une demi pizza par personne et un cocktail offert.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cine-liberty@wanadoo.fr

