« Une semaine avec Léo Ferré » Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

« Une semaine avec Léo Ferré » Saint-Lary-Soulan, 7 mars 2023, Saint-Lary-Soulan . « Une semaine avec Léo Ferré » SAINT-LARY-SOULAN Village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Village SAINT-LARY-SOULAN

2023-03-07 – 2023-03-11

Village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées Le Printemps des Poètes – «Une semaine avec Léo Ferré» Mardi 7 mars : Inauguration de l’exposition et de l’évènement

« Une semaine avec Léo Férré ». Léo Ferré : Les poètes, la poésie, présentation de l’oeuvre-vie de l’artiste avec Intervention de Luc Vidal Mercredi 8 mars : Léo Ferré : la révolte, l’anarchie, le rebelle, les 400 coups, la fraternité Jeudi 9 mars : Léo Ferré : Le cœur et la raison Vendredi 10 mars : Léo Ferré : l’amour, la femme avec Table ronde en présence de Marie Ferré et Richard Martin, avec Luc Vidal et Christian Laborde Samedi 11 mars : Léo Ferré : La mer, la mémoire, le vent, avec récital de Richard Martin : Comédien- directeur du Théâtre Toursky de Marseille pour une séance spectacle d’une heure +33 5 62 39 50 81 http://saintlary.com/ Village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Village SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan lieuville Village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

« Une semaine avec Léo Ferré » Saint-Lary-Soulan 2023-03-07 was last modified: by « Une semaine avec Léo Ferré » Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 7 mars 2023 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan SAINT-LARY-SOULAN Village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées