Une semaine avec Kafka Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, mercredi 22 mai 2024.

Une semaine avec Kafka Conférences, rencontres, spectacle jeunesse, séance d’écoute et projection en avant-première : une semaine d’événements en compagnie de Franz Kafka, à l’occasion du centenaire de sa mort. 22 mai et 2 juin Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Début : 2024-05-22T16:30:00+02:00 – 2024-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

À l’occasion du centenaire de Franz Kafka (1883-1924)

« Qu’ai-je de commun avec les juifs ? C’est à peine si j’ai quoi que ce soit de commun avec moi-même. »

Cent ans après sa mort, Franz Kafka continue de nous troubler. Comment cet écrivain quasi inconnu au moment de sa disparition en 1924 a-t-il pu devenir un mythe littéraire ?

Né à Prague dans une famille juive, il a parlé tchèque, a écrit en allemand, a été transporté par le théâtre yiddish et questionné par le sionisme. C’est aujourd’hui à Jérusalem que sont conservés la plupart des manuscrits d’une oeuvre d’une universalité singulière, unanimement célébrée malgré son irrémédiable étrangeté.

Le mahJ célèbre ce centenaire au cours d’une « semaine Kafka » ponctuée de conférences, rencontres, spectacle jeunesse, séance d’écoute et projection en avant-première.

Avec la participation notamment des écrivains, réalisateurs et spécialistes Benjamin Balint, Hélène Cixous, Daniel Kehlmann, Christine Lecerf, David Schalko, Alena Wagnerova, Philippe Zard, Ruth Zylberman…

Programme conçu avec Léa Veinstein, auteure de « J’irai chercher Kafka. Une enquête littéraire » (Flammarion, 2024), et de « Les philosophes lisent Kafka. Benjamin, Arendt, Anders, Adorno » (Maison des sciences de l’homme, 2019)

Programme détaillé sur mahj.org

En partenariat avec France Culture, et avec le Goethe Institut Paris, le Centre Culturel Tchèque, et le Forum Culturel Autrichien, dans le cadre de « Kafka 2024 »

Avec le soutien de la Dilcrah

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

