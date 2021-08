Une Semaine au Théatre – PsSs ! Artistes en fuite Cour de l’Ecole Paul Lesage 44510 Le pouliguen, 24 août 2021, Le pouliguen.

Une Semaine au Théatre – PsSs ! Artistes en fuite

Cour de l’Ecole Paul Lesage 44510 Le pouliguen, le mardi 24 août à 21:00

Afin de clôturer la saison en beauté, la ville vous a concocté une semaine d’animations. Chaque soir, vous avez rendez-vous dans l’enceinte de l’école Paul Lesage pour découvrir une nouvelle formation théâtrale. Au programme : Improvisations, créations originales et pièces décalées. # La Foquinelle – lundi 23 août Le football, machine à fric et à passion, vu par une galerie de personnages dont le rapport au sport le plus populaire du monde set singulier, personnel et va bien plus loin que le seul résultat de son équipe. 1h10 de dramaturgie, de sociologie et de foot culture. _Par La Fabrique à Impros_ **# PsSs ! Artistes en fuite – mardi 24 août Toto & Baby, compagnons de cirque, fuient car ils sont recherchés. Dans leur monde, les spectacles sont déormais interdits. Tout commence par une fuite, la recherche d’un refuge et la découverte impromptue d’un public, un vrai de vrai !** _**Par Les Diaboliks** # _Miel la petite histoire – mercredi 25 août Huges et Miel sont un duo poético-burlesque qui nous invite à suivre une amitié naissante sur les bancs de l’école durant un cours d’histoire. Un voyage à travers les années 90. _Par la Suprême Fourbi Compagnie_ # Apophénie – jeudi 26 août L’apophénie est le fait de faire des liens entre des évènements banals objectivement non reliés entre eux. Objectivement non reliés ? Les comédiens de la Fabrique à Impros n’en sont pas si sûrs et vont tenter de le prouver sur scène. _par La Fabrique à Impros_ # L’éloignement rapproche les coeurs – vendredi 27 août Correspondances authentiques de deux couples français pendant la Première Guerre Mondiale _par le Théâtr’Oméga_

