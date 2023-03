Une semaine au jardin du Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

2023-06-03 13:30:00 – 2023-06-09 19:30:00 Saint-Christophe-sur-le-Nais

Indre-et-Loire Saint-Christophe-sur-le-Nais Samedi 3 et Dimanche 4 juin (14h-19h) : le Clos Saint-Gilles participe aux Rendez-vous aux jardins de DRAC pour la Région Centre-Val de Loire.

Le jardin restera ouvert l’après-midi tous les jours de la semaine suivante du lundi 5 au vendredi 9 inclus (entrée libre).

Visite libre, salon de thé, exposition de plantes, autres manifestations en liaison avec le thème 2023 "les musiques du jardin".



Visite libre, salon de thé, expos +33 6 31 98 59 99 https://blog.unjardinaupaysderacan.com/ Le Clos Saint-Gilles

