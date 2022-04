Une semaine au jardin au Clos Saint Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais, 3 juin 2022, Saint-Christophe-sur-le-Nais.

Une semaine au jardin au Clos Saint Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais

2022-06-03 14:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Saint-Christophe-sur-le-Nais

Le Clos Saint-Gilles est une demeure du XVIIIe, dans un village aux confins de la Touraine et du Maine. Son jardin de près d’1 ha comprend 400 pieds de rosiers, des cordons de fruitiers, de multiples variétés de vivaces, d’arbres et d’arbustes.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins et des Goûters et Dîners du Patrimoine, le Clos Saint-Gilles propose sur une semaine une programmation d’animations diverses :

Du 3 au 12 juin : Visite libre du jardin, Salon de thé éphémère, Exposition du sculpteur Modeleur Aimeric Vallée, Expo-vente Palmiflora – entrée libre de 14h à 19h

ven 3 : Visite pour les scolaires (réservation obligatoire)

sam 4 à 18h et dim 5 à 17h : lecture concert – 8€

merc 8 et dim 15 à 15h : Conférence “Le jardin dans la peinture”

sam 11 à 16h : Concert-apéritif (8 à 15€)

+33 6 31 98 59 99 https://blog.unjardinaupaysderacan.com/

T. Albert de Rycke

Saint-Christophe-sur-le-Nais

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan