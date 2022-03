Une semaine au Grand Air dans les Vosges Les Jonquilles, 25 avril 2022, Xonrupt-Longemer.

Une semaine au Grand Air dans les Vosges

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Les Jonquilles

Séjour alternant la remobilisation des compétences du socle commun EN au travers des activités proposées par une approche ludique avec une démarche d’éducation populaire complémentaire à l’école. Séjour alternant entre un cocktail dynamique et la découverte de la montagne. Les jeunes choisiront sur site les activités sportives en cours de séjour selon les conditions d’organisation de celles-ci et selon les protocoles des Activités de Pleine Nature en vigueur cet automne. Initiation à l’escalade L’activité se déroule sur rochers ou sur le mur artificiel de la station. Des randonnées pédestres sont organisées dans la vallée des Lacs et sur les Hautes Chaumes, et initiation à l’orientation dans la montagne des Vosges. Initiation au tir à l’arc et au biathlon laser. Environnement : Orientation – Traces des animaux – Initiation Faune et Flore Pour compléter ces découvertes, des activités seront proposées aux participants : thèque, crosse québécoise, hockey, football, tennis, badminton. Activités manuelles, d’expression, jeux, jeux de société, animations en soirée.

500

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les Jonquilles rue de la résistance 88400 Xonrupt Longemer Xonrupt-Longemer Vosges



