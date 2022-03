UNE SEMAINE AU GRAND AIR Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches Arâches Catégories d’évènement: Arâches

Pour passer de chouettes moments avec les copains, on grimpera aux arbres lors d’une sortie accrobranche. C’est l’occasion également de s’initier à l’escalade sur le mur du centre (1 séance). Travaillons également avec les éléments de la nature et rions en jouant les mains dans l’argile lors d’une séance de poterie menée par les animateurs. Nous découvrirons la faune et la flore autour de différents ateliers comme l’observation des petites bêtes. Nous nous baladerons également aux alentours de la Pierre à Laya. Un rythme tout en douceur pour cette semaine à la montagne, tout en les plongeant dans un tout autre univers lors d’une journée à thème !

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches araches Arâches Haute-Savoie

