Avec la Fraternité Franciscaine Séculière de Normandie venez faire une pause pour cheminer vers plus de fraternité. Dans un cadre calme : * Daniel Painblanc frère capucin * Catherine Delmas-Goyon vice-ministre nationale de la Fraternité Franciscaine Séculière vous proposent de participer durant une semaine à découvrir et approfondir ce que le Pape François nous invite à vivre dans son Encyclique « Fratelli tutti » (tous frères) sur la fraternité et l’amitié sociale. Voir bulletin d’inscription ci-joint. [Bulletin d’inscription – Sées](https://fraternite-franciscaine.fr/wp-content/uploads/sites/16/2022/04/2022-Sees-bulletin-inscription.pdf) Inscription avant le 30 avril 2022

Tarif entre 480 € à 540 € suivant le nombre de participants (Tout compris – hébergement et enseignement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T09:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T09:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T09:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T09:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T09:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T09:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T09:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T09:00:00 2022-07-27T17:59:00

