Une séance peu ordinaire- Circo Aero Salle de la Redoute- Théâtre Blossac, 4 décembre 2021, Châtellerault.

Une séance peu ordinaire- Circo Aero

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Salle de la Redoute- Théâtre Blossac

Le temps d’une séance peu ordinaire, Jani Nuutinen revêt le costume 3 pièces du colporteur. Alchimiste et docteur es-sciences occultes, il sort de sa valise d’étranges potions et des boîtes mystérieuses… Dans son monde, vos certitudes deviennent des doutes, votre vision vous joue des tours. Ce maître de l’illusion invente un ingénieux bricolage d’effets magiques et se livre à d’insolites expérimentations plutôt risquées ! Il s’amuse avec nos sens, le hasard et ses dés. Il sème des indices d’un tour à l’autre et l’on se laisse volontiers prendre à ses entourloupes. Bonimenteur de foire au léger accent finnois et au regard bleu acier, Jani Nuutinen nous emmène dans le passé où la magie était encore présente dans les esprits des hommes. Entre attraction foraine, entresort, cirque d’objets et mentalisme, il se joue de nous avec malice et bonheur. Organisé dans le cadre du Festival Les Insouciants en partenariat avec l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault du 2 au 5 décembre 2021. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois (Ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement) Saison culturelle des 3T Scène conventionnée de Châtellerault

Tarif: de 5 à 12€

Festival de cirque “Les Insouciants”

Salle de la Redoute- Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac, Châtellerault Vienne



