Une scène ouverte aux violoncellistes : gratuite, tout style et tout niveau ! Lavoir Moderne Parisien Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 19h00 à 19h45

.Tout public. gratuit

Assistez à un concert de violoncellistes au Lavoir Moderne Parisien !

Cellobazar, c’est une scène ouverte aux violoncellistes amateurs ou en voie de professionnalisation, de Paris et d’ailleurs, et tout style de musique confondu ! C’est un moment pensé comme une célébration du violoncelle sous toutes ses formes, du classique à l’improvisation en passant par la chanson. Si vous aimez le violoncelle, ou si vous souhaitez le découvrir, venez assister à cette joyeuse fête à 1000 cordes dans un des plus jolis théâtres parisiens !

Le concert est gratuit.

Si vous êtes violoncelliste et que vous souhaitez vous inscrire à la Scène Ouverte, écrivez à lepontondesarts@gmail.com

Le festival



La Semaine Classique du lavoir, implantée depuis sa création au Lavoir Moderne Parisien se distingue par

son ouverture, sa programmation ambitieuse et son atmosphère

chaleureuse.

Porté

par Le Ponton des Arts et ancré dans le quartier de la Goutte d’Or à

Paris, le festival invitera cette année encore des artistes aux

imaginaires multiples. Marie-Laure Garnier, soprano nommée Révélation

artiste lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2021, proposera un

programme de « Songs of Hope » avec la grande pianiste Célia Oneto

Bensaid. Puis La Semaine Classique accueillera d’autres duos: « Dolce

Ostinato », onirique et joyeux aux confins du jazz et du classique ainsi

qu’un duo violon-basson, heureux mariage de timbres qui illuminera le

concert « Inopinatum ». Le guitariste Thomas Csaba et sa vidéo

percutante feront résonner la profondeur de la musique de Philip Glass

avant de laisser place au lyrisme techno-rock des violoncellistes

flamboyants du Bleue Quintet, et à l’émotion du spectacle « Garbo la

solitaire », une poésie pour violoncelle seul ouvrant les portes d’un

univers singulier : celui d’une femme seule en dialogue avec ses

fantômes.

Venez

célébrer les 5 ans du festival dans la joie et l’intimité du Lavoir

Moderne Parisien les 7, 8, 9 et 10 décembre prochains. Nous vous

attendons nombreux et nombreuses pour vivre, vibrer et savourer la

richesse de la musique classique !

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

Contact : http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com lepontondesarts@gmail.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://lmp-billetterie.mapado.com/event/281010-la-semaine-classique-du-lavoir-5-cellobazar

