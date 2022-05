Une sardane de contes pour la Nuit des Musées Casa Pairal / Musée du Castillet, 14 mai 2022, Perpignan.

Une sardane de contes pour la Nuit des Musées

Casa Pairal / Musée du Castillet, le samedi 14 mai à 20:00

* Pour **la Nuit des musées,** * à la Casa Pairal, Musée du Castillet le conteur Clément Riot, présentera, un abécédaire d’histoires : comme pour une sardane, des contes très courts et sautillants ou bien plus lents et longs, formeront une ronde d’historiettes, de petites fables poétiques, légendes apocryphes et paraboles, drôles ou sérieuses… de A à Z… Anes, Axurit, Raisin, Sardane, Trabucaïres… mais en boucle… « une sardane de contes » pour petits et grands !

entrée libre, petits groupes de 20 personnes

Casa Pairal / Musée du Castillet Place de Verdun 66000 Perpignan Perpignan Saint-Jean Pyrénées-Orientales



