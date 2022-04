Une sardane de contes Musée Casa Pairal, 14 mai 2022 20:00, Castelnau-de-Lévis.

Nuit des musées Une sardane de contes Musée Casa Pairal Samedi 14 mai, 20h00 Dans la limite des places disponibles

Balade contée dans le Castillet

« Une sardane de contes »

Balade contée

Tout public.

Par Clément RIOT

Pour la Nuit des musées, à la Casa Pairal, le conteur Clément Riot, présentera, un abécédaire d’histoires : comme pour une sardane, des contes très courts et sautillants ou bien plus lents et longs, formeront une ronde d’historiettes, petites fables poétiques, légendes apocryphes et paraboles drôles ou sérieuses… de A à Z… Anes, Axurit, Raisin, Sardane, Trabucaïres… mais en boucle… « une sardane de contes » pour petits et grands !

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Le Castillet, porte Nord de la Ville de Perpignan, ancienne forteresse puis prison, il abrite aujourd’hui le musée de la Casa Pairal.

Horaires Nuit des musées : 15h – 00h

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal

Opening hours Museum night: 15h – 00h Subject to availability Saturday 14 May, 20:00

Le Castillet, north gate of the city of Perpignan, former fortress then prison, it now houses the museum of the Casa Pairal.

«Una sardana de cuentos»

Paseo contado

Todo público.

Por Clément RIOT

Para la Noche de los museos, en la Casa Pairal, el narrador Clément Riot presentará, un abecedario de historias: como para una sardana, cuentos muy cortos y salteadores o mucho más lentos y largos, formarán una ronda de historiadores, pequeñas fábulas poéticas, leyendas apócrifas y parábolas divertidas o serias… de la A a la Z… Anes, Axurit, Uva, Sardana, Trabucaïres… pero en bucle… «una sardana de cuentos» para pequeños y grandes!

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:00

Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie