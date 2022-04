Une sardane de contes Musée Casa Pairal Castelnau-de-Lévis Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis

Tarn

Une sardane de contes Musée Casa Pairal, 14 mai 2022, Castelnau-de-Lévis. Une sardane de contes

Musée Casa Pairal, le samedi 14 mai à 20:00

« Une sardane de contes » Balade contée Tout public. Par Clément RIOT Pour la Nuit des musées, à la Casa Pairal, le conteur Clément Riot, présentera, un abécédaire d’histoires : comme pour une sardane, des contes très courts et sautillants ou bien plus lents et longs, formeront une ronde d’historiettes, petites fables poétiques, légendes apocryphes et paraboles drôles ou sérieuses… de A à Z… Anes, Axurit, Raisin, Sardane, Trabucaïres… mais en boucle… « une sardane de contes » pour petits et grands ! _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Dans la limite des places disponibles

Balade contée dans le Castillet Musée Casa Pairal Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan Castelnau-de-Lévis Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis, Tarn Autres Lieu Musée Casa Pairal Adresse Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan Ville Castelnau-de-Lévis lieuville Musée Casa Pairal Castelnau-de-Lévis Departement Tarn

Musée Casa Pairal Castelnau-de-Lévis Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-de-levis/

Une sardane de contes Musée Casa Pairal 2022-05-14 was last modified: by Une sardane de contes Musée Casa Pairal Musée Casa Pairal 14 mai 2022 Castelnau-de-Lévis Musée Casa Pairal Castelnau-de-Lévis

Castelnau-de-Lévis Tarn