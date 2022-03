Une Saison en Enfer Marseille 7e Arrondissement, 12 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Une Saison en Enfer Galerie Kokanas 53 Chemin du Vallon de l’Oriol Marseille 7e Arrondissement

2022-05-12 – 2022-05-12 Galerie Kokanas 53 Chemin du Vallon de l’Oriol

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10 10 Texte central dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer est un véritable voyage existentiel. Les acteurs interprètent ici à deux voix dans un échange verbal instinctif et musical.



Les Interprètes



Nicolas Galpérine et Sébastien Thévenet, deux vieux routiers de la poésie. Ont livré plus d’une centaine de récitals poétiques à travers la France. Leur maîtrise technique des textes qu’ils partagent leur permet de dialoguer en improvisation au travers d’un ping-pong verbal à toute épreuve.



Clément Popis, musicien hors-pair a composé pour le spectacle un accompagnement musical électronique. La musique suit les mouvements et les oscillations du texte pour créer une caisse de résonance à la poésie de Rimbaud.



Le Texte



Ouvrage central dans l’oeuvre d’Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer, est le seul texte qu’il ait publié de son vivant. Dans ses notes, on décelle que Rimbaud a pensé à appeler son texte : Prose Contre-Evangélique. En effet, dans ce voyage poétique, Rimbaud tente de se défaire de sa croyance en Dieu, au prix de nombreux doutes et tourments.



A travers ce texte d’une sincérité et d’une virtuosité poétique hors du commun, Arthur Rimbaud aborde des questions fondamentales. Comment croire en Dieu dans un monde matérialiste ? Comment trouver la quiétude intérieure quand tout s’effondre autour de nous ? Voici les épreuves que Rimbaud a traversé et dont nous sortirons plus vivants avec lui.

Récital, texte de Arthur Rimbaud interprété par Nicolas Galpérine et Sébastien Thévenet, jeudi 12 mai à 20h à la Galerie Kokanas.

https://www.kokanas.fr/

Texte central dans l’œuvre d’Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer est un véritable voyage existentiel. Les acteurs interprètent ici à deux voix dans un échange verbal instinctif et musical.



Les Interprètes



Nicolas Galpérine et Sébastien Thévenet, deux vieux routiers de la poésie. Ont livré plus d’une centaine de récitals poétiques à travers la France. Leur maîtrise technique des textes qu’ils partagent leur permet de dialoguer en improvisation au travers d’un ping-pong verbal à toute épreuve.



Clément Popis, musicien hors-pair a composé pour le spectacle un accompagnement musical électronique. La musique suit les mouvements et les oscillations du texte pour créer une caisse de résonance à la poésie de Rimbaud.



Le Texte



Ouvrage central dans l’oeuvre d’Arthur Rimbaud, Une Saison en Enfer, est le seul texte qu’il ait publié de son vivant. Dans ses notes, on décelle que Rimbaud a pensé à appeler son texte : Prose Contre-Evangélique. En effet, dans ce voyage poétique, Rimbaud tente de se défaire de sa croyance en Dieu, au prix de nombreux doutes et tourments.



A travers ce texte d’une sincérité et d’une virtuosité poétique hors du commun, Arthur Rimbaud aborde des questions fondamentales. Comment croire en Dieu dans un monde matérialiste ? Comment trouver la quiétude intérieure quand tout s’effondre autour de nous ? Voici les épreuves que Rimbaud a traversé et dont nous sortirons plus vivants avec lui.

Galerie Kokanas 53 Chemin du Vallon de l’Oriol Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-16 par