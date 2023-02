UNE SAISON AUX ABBAYES, 10 avril 2023, Maillezais .

UNE SAISON AUX ABBAYES

Abbaye Maillezais Maillezais Vendee

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-27 17:00:00

Maillezais

Vendee

Tu as 6 ans et plus ?

Passe un après-midi en famille aux abbayes de Nieul et Maillezais !

Découvre, imagine, joue et écoute.

– A l’Abbaye de Maillezais :

Lundi 17/04 de 14h à 17h :

Fabrication mobile sur le thème de Pâques.

Jeu de l’oie.

Mercredi 19/04 de 14h à 17h :

Vannerie : fabrication d’un panier tressé.

Jeudi 21/04 de 14h à 17h :

Jeu de l’oie.

Approche environnementale des chants d’oiseaux.

– A l’Abbaye de Nieul :

Lundi 10 et mercredi 26/04 de 14h à 17h :

Travail des couleurs à base de l’iris.

Mercredi 12 et lundi 24/04 de 14h à 17h :

Création d’une communauté

Découvre l’abbaye accompagné de Petit Dodu et écoute la Légende du chevalier et du sanglier.

Jeudi 13 et 27/04

Fabrication d’un herbier.

N’oublie pas d’apporter ton goûter.

Pour de plus amples renseignements merci de nous contacter au 02 51 53 66 66.

+33 2 51 53 66 66

Maillezais

