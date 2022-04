Une saison au jardin, le printemps Daoulas, 22 avril 2022, Daoulas.

Une saison au jardin, le printemps Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église Daoulas

2022-04-22 – 2022-04-22 Abbaye de Daoulas 21 Rue de l’Église

Daoulas Finistère

Un vent de renouveau souffle dans les jardins de l’Abbaye de Daoulas ! Pour un programme au rythme des plantes et de leurs habitants, venez prendre le temps d’écouter les sons de la nature, d’ouvrir grands vos yeux sur les discrètes, mais non moins surprenantes, fleurs printanières et découvrez les secrets de la timide salamandre et de ses petits.

mediation.daoulas@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/ma-visite/offer/770/portrait-de-lumiere

