Une saison au Château des Baux, 10 juillet 2022, . Une saison au Château des Baux

Les animations sont comprises dans le prix du billet d’entrée. Découvrez un programme d’activités familiales, ludiques et pédagogiques au Château durant tout l’été. Tir à l’arbalète, démonstrations de machines de guerre et visites commentés vous donneront les clés pour comprendre la riche histoire de ce haut lieu de la Provence au travers de nombreuses anecdotes.



