Une Route des Orgues en Vaucluse La Tour-d'Aigues, 6 juin 2022, La Tour-d'Aigues. église Notre-Dame de Romegas, place de l'église – 84240 La Tour d'Aigues

2022-06-06

La Tour-d’Aigues 84240 EUR Mozart, Mendelssohn, Schumann, Saint-Saëns

Mozart, Mendelssohn, Schumann, Saint-Saëns

Œuvres originales et transcriptions pour soprano, violon et orgue

orguelatour@orange.fr +33 4 90 77 72 40

