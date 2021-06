UNE ROSE UN ESPOIR VMM Châtel-sur-Moselle, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Châtel-sur-Moselle.

UNE ROSE UN ESPOIR VMM 2021-09-11 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-11 18:00:00 18:00:00

Châtel-sur-Moselle Vosges Châtel-sur-Moselle

les motards et leurs passagères sont invités à participer à une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer.

Pendant deux jours, quelque soit la cylindrée de leurs engins, ils répondent nombreux à l’appel lancé par les responsables des différents secteurs de l’association « Une Rose Un Espoir » pour former un cortège qui parcourt la campagne, de villages en hameaux, s’annonçant à grand renfort de klaxons et de sirènes et toujours précédé par les camionnettes et leur précieux chargement de roses …

Les bras chargés de roses, les équipages motards vont alors de porte en porte, de sonnettes en carillons et dans chaque rue, devant chaque maison se répète le même scénario : « Bonjour, ce sont les motards d’Une Rose Un Espoir qui vous proposent une rose en échange d’un don minimum de 2€ au profit de la Ligue contre le cancer et de ses actions dans votre département.»

…quelques refus, quelques portes closes …. Mais le plus souvent, la générosité est au rendez-vous et les tirelires se remplissent, des sourires s’échangent, mais aussi quelques mots, témoignages parfois douloureux de personnes qui souffrent dans leur chair, parfois plus radieux car on parle de guérison, ou encore souvenirs d’êtres chers disparus à cause de cette maladie …. Un petit moment de partage qui dure le temps que la rose change de main … morceaux de vie brefs, mais intenses !

Et l’élan de solidarité emporte les motos plus loin, et les kilomètres s’additionnent, toujours pour la bonne cause, motos chargées d’espoir et d’émotions à donner et à recevoir … L’amitié et la camaraderie galvanisent les équipages parfois fatigués au bout de ces deux journées passés sur leurs machines par tous les temps, et tous reprennent rendez-vous pour l’année suivante.

Si vous aussi vous voulez découvrir cette belle aventure humaine, en alliant votre passion de la moto à une grande cause, rejoignez-nous pour une expérience inoubliable …. Nos motos ont pour carburant l’énergie du cœur, venez vous en rendre compte par vous-même !

+33 6 21 12 66 81 https://www.uneroseunespoir.com/

