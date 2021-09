Saint-Marcellin-en-Forez Saint-Marcellin-en-Forez Loire, Saint-Marcellin-en-Forez Une rose un espoir Forez Saint-Marcellin-en-Forez Saint-Marcellin-en-Forez Catégories d’évènement: Loire

Saint-Marcellin-en-Forez

Une rose un espoir Forez Saint-Marcellin-en-Forez, 11 septembre 2021, Saint-Marcellin-en-Forez. Une rose un espoir Forez 2021-09-11 – 2021-09-11

Saint-Marcellin-en-Forez Loire Saint-Marcellin-en-Forez L’association Une rose un espoir composée de motards propose des roses en échanges d’un don (minimum 2€ pour une rose).La somme récoltée est remise à La Ligue contre le cancer comité Loire.

Actions pour les malades

Recherche en cancérologie

Préventions Accueil dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Loire Forez

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Marcellin-en-Forez Autres Lieu Saint-Marcellin-en-Forez Adresse Ville Saint-Marcellin-en-Forez lieuville 45.49598#4.18267