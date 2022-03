UNE ROSE UN ESPOIR 2022 Nomexy Nomexy Catégories d’évènement: Nomexy

Nomexy Vosges Nomexy Retrouvez les motards qui participent à la manifestation “Une rose, un espoir 2022” au départ et à l’arrivée de leur itinéraire au gymnase communal rue du Général de Gaulle, le 30 avril à 8h30 et à 18h.

Il s’agit d’une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Vous pourrez ainsi proposer au don une rose dont le bénéfice sera reversé à un hôpital vosgien pour des soins socio-esthétique. Si vous êtes motards et intéressés pour participer, vous pouvez contacter le 06 21 12 66 81. +33 6 21 12 66 81 https://www.facebook.com/uneroseunespoir.valleemoyennemoselle/ une rose un espoir

