« Une rivière métissée » Centre culturel canadien, 20 mars 2023, Paris.

Le lundi 20 mars 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit

L’émouvant documentaire réalisé par le cinéaste acadien, Julien Cadieux, « Une rivière métissée », illustre le combat d’une femme pour la justice réparatrice.

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, le Centre culturel canadien a le plaisir de présenter un émouvant documentaire réalisé par le cinéaste acadien, Julien Cadieux. Une rivière métissée illustre le combat d’une femme pour la justice réparatrice.

Paryse Suddith est de descendance cherokee, afro-américaine et acadienne. Après avoir consacré son temps à la pratique du droit autochtone sur la scène nationale et internationale, elle revient dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada pour s’occuper de sa santé. Elle se lance alors dans une démarche de guérison totale aussi bien physique qu’identitaire, ce qui l’amène à renouer avec ses racines familiales.

À travers ce documentaire d’une profonde sensibilité, le cinéaste acadien Julien Cadieux nous entraine sur le parcours hors du commun et inspirant de Paryse Suddith et son désir de rapprocher ces communautés culturelles qui façonnent son identité et qui toutes trois ont vécu de profonds traumatismes collectifs.

Une rivière métissée de Julien Cadieux

2020 – Canada (Nouveau-Brunswick) – documentaire – 71 mn

Le cinéaste acadien Julien Cadieux cumule depuis plus de dix ans divers projets en tant que réalisateur de séries documentaires pour la télévision et réalisateur de moyens et longs métrages documentaires. Sa dernière réalisation Farlaques a été récompensée en 2022 par le prix du meilleur court métrage canadien au festival LGBTQueer de Montréal.

Cette projection est présentée dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Centre culturel canadien 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/une-riviere-metissee/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/

Une rivière métissée “Une rivière métissée”