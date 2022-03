Une résidence d’architecture, c’est quoi ? Maison des étudiants, 5 avril 2022, Besançon.

| EXPOSITION | ? “Une résidence d’Architecture, c’est quoi ?” ? Maison des Étudiants | Université de Franche-Comté Avenue de l’Observatoire, Besançon ? Entrée libre ? Du 5 avril au 6 mai 2022 ? En avril 2022, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté et le Réseau des Maisons de l’Architecture présentent à la Maison des étudiants l’exposition “Les Résidences d’architectures du RMA”. ? Depuis 2018, le Réseau des Maisons de l’Architecture organise des sessions de résidences et invite ceux qui façonnent nos villes et nos paysages, à bousculer, révéler et activer le coeur de nos territoires. Cette exposition présente toutes les résidences qui se sont tenues depuis leur création en 2018. Toutes ont été de vrais moments d’échanges constructifs et conviviaux sur les territoires explorés, elles ont abouti à des projets concrets et certaines continuent à vivre aujourd’hui. ? Une résidence d’Architecture, c’est quoi ? ? La résidence d’Architecture est un projet culturel créant les conditions d’une rencontre entre un architecte mandataire accompagné d’un ou plusieurs autres professionnels, et des élus, habitants, acteurs locaux, sur un territoire et dans un contexte donné. L’architecte et son binôme sont accueillis pendant six semaines dans un territoire où ils sont en immersion. Ils habitent et travaillent sur place. La résidence a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité et l’attractivité des villes et des territoires. ? Des expérimentations pilotées par les Maisons de l’Architecture ? La Maison de l’Architecture porte la résidence dont elle assure le pilotage et la coordination générale. Elle mobilise sa connaissance du territoire, son réseau de partenaires et l’associe à la démarche, accueille et accompagne les résidents, apportant son expertise et son savoir-faire tout au long du projet, de l’appel à candidature jusqu’à la restitution. Durant leur temps de résidence, l’architecte et son binôme sont invités à rendre visible ce qui est là, à révéler des potentiels, des opportunités. Il ne s’agit pas de concevoir un projet construit, mais plutôt de produire une pensée, un récit, et de les partager avec ceux qui vivent dans le territoire d’accueil. ? Le Réseau des Maisons de l’Architecture, acteur de médiation architecturale et urbaine ? Les Maisons de l’Architecture sont des pôles culturels de référence sur leurs territoire. Engagées dans la valorisation et la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère les Maisons de l’architecture sont implantées dans les grandes villes régionales et participent au développement culturel des territoires. Acteurs de réflexions, facilitateurs de rencontres et organisateurs d’actions concrètes, elles contribuent à sensibiliser le grand public aux enjeux liés à l’architecture et à l’urbanisme. ? Le réseau, un interlocuteur qui offre services et visibilité aux Maisons, et coordonne les grands projets nationaux. ? Le Réseau met en liens et fédère les Maisons de l’architecture. Son rôle est d’aider à déployer, pérenniser et rendre visible des actions sur tout le territoire. Il mutualise outils, actions et réflexions. Il offre aux structures membres un service de conseil dans les domaines du juridique, de la presse et de la communication. Il est en charge des grandes actions nationales (biennale, palmarès, séminaire, éditions, etc.) et doté de ses propres réseaux de communication.

