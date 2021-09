Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille Côte-d'Or, Marcilly-sur-Tille Une réponse aux enjeux de l’économie circulaire Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Marcilly-sur-Tille

Une réponse aux enjeux de l’économie circulaire Marcilly-sur-Tille, 16 octobre 2021, Marcilly-sur-Tille. Une réponse aux enjeux de l’économie circulaire

Marcilly-sur-Tille, le samedi 16 octobre à 10:30

**Marcilly-sur-Tille – Salle communautaire du Réveil** Encore en chantier, le bâtiment, conçu par l’architecte Fabien Dubrigny comme un jeu de Kapla géant, est constitué de l’assemblage d’un nombre réduit de modules de bois, pierre ou brique, prêts, une fois leur premier cycle de vie terminé, à être démontés et recyclés en un nouvel édifice. Par Fabien Drubigny, architecte, et la Communauté de Communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon La présentation d’un pass sanitaire sera exigée.

Inscription impérative

Journées nationales de l’architecture Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Marcilly-sur-Tille Autres Lieu Marcilly-sur-Tille Adresse Marcilly-sur-Tille Ville Marcilly-sur-Tille lieuville Marcilly-sur-Tille Marcilly-sur-Tille