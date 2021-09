Alixan Comptoir 532 Alixan, Drôme Une rentrée sur les starting COQS ! Comptoir 532 Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Comptoir 532, le jeudi 16 septembre à 18:00

Après un été qu’on espère bien reposant, La French Tech vous propose une rentrée en douceur : des annonces, des surprises et de la convivialité. Ce moment sera l’occasion de se retrouver, de découvrir les nouveautés, discuter et tout simplement passer un bon moment. Au programme : Des jeux, un buffet et bien entendu on vous a réservé une surprise… ? * le jeudi 16 sept à 18h ; * au Comptoir 532 – 330, rue nouvelle Aire des Marlhes, 26300 Alixan ; * accès soumis au pass sanitaire.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T21:00:00

