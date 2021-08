Une rencontre, une histoire : Nicolas Gaspar Villerville, 5 août 2021, Villerville.

Une rencontre, une histoire : Nicolas Gaspar 2021-08-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-05 Cour de l’école 14 Rue des Poilus

Villerville Calvados

Nicolas aime la nature et la langue de Shakespeare, au point de traduire une de ses comédies et de venir la monter à la ferme du château. Passionné de littérature, cet acteur et metteur en scène présentera, lors du festival à Villerville “As You Like It”, écrit par Shakespeare.

Le nom choisi pour sa compagnie, Bloomsbury, vient d’un théâtre à Londres et son siège social se trouve à Trouville.

Nous sommes très curieux de l’accueillir pour en savoir un peu plus sur cette folle entreprise.

“Une rencontre, une histoire” est une série d’événements organisée par l’association Villerville et Compagnies, qui profite de la présence des artistes en résidence de création dans le village cet été pour présenter les différents intervenants, comédiens, scénographes, metteurs en scène… Ils racontent chacun à leur manière ce qui les anime et ce qu’ils préparent pour le festival. C’est sans chichi et c’est gratuit.

Un Festival à Villerville ce sont six spectacles et quatre cartes blanches, du 26 au 29 août 2021.

Marthe jouera dans la pièce De l’autre côté d’Alice, création collective de la compagnie Passages.

Evénement proposé dans le cadre d'”été culturel 2021″, une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture, mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et les opérateurs nationaux.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par