Une rencontre, une histoire : Marthe de Carné Villerville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Villerville.

Une rencontre, une histoire : Marthe de Carné 2021-07-22 – 2021-07-22 Cour de l’école 14 Rue des Poilus

Villerville Calvados

Marthe de Carné a passé son enfance en forêt bretonne avec les druides et les fées. Au parc des Graves à Villerville, elle adaptera Alice au pays des merveilles lors de l’événement « Un Festival à Villerville » fin août. Y a-t-il un rapport de cause à effet ? Marthe va nous raconter tout ça.

« Une rencontre, une histoire » est une série d’événements organisée par l’association Villerville et Compagnies, qui profite de la présence des artistes en résidence de création dans le village cet été pour présenter les différents intervenants, comédiens, scénographes, metteurs en scène… Ils racontent chacun à leur manière ce qui les anime et ce qu’ils préparent pour le festival. C’est sans chichi et c’est gratuit.

Un Festival à Villerville ce sont six spectacles et quatre cartes blanches, du 26 au 29 août 2021.

Marthe jouera dans la pièce De l’autre côté d’Alice, création collective de la compagnie Passages.

Evénement proposé dans le cadre d' »été culturel 2021″, une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture, mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et les opérateurs nationaux.

