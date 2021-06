Paris LE SALON MARAIS Paris Une rencontre, une dédicace avec Rose THR LE SALON MARAIS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une rencontre, une dédicace avec Rose THR LE SALON MARAIS, 3 juillet 2021

de 13h à 15h

gratuit

Rencontrez Rose THR l’auteur “En route pour la finale », éditions Jungle lors d’une séance dédicace au Salon Marais le 03 Juillet à partir de 13h. Rose THR est une vidéaste, influenceuse et TikTokeuse française qui cumule des millions d’abonnés. Rose et son équipe de majorettes ont gagné la demi-finale du championnat de France : direction la finale ! Mais à quelques semaines de ce rendez-vous, une fille de l’équipe se blesse et doit déclarer forfait. Problème, ce n’était pas qu’un banal accident, c’était intentionnel : quelqu’un en veut à l’équipe de Rose. Rose trouvera-t-elle une remplaçante et découvrira-t-elle le coupable ? Rose THR, 18 ans, étudiante en commerce international, est un jeune talent qui rayonne sur les réseaux sociaux. Dotée d’une communauté forte : 4,2 millions abonnés sur Tiktok, elle rassemble également plus de 1,3 million d’abonnés sur Instagram. Souriante, spontanée et solaire, elle signe sa première BD “En route pour la finale » chez Jungle. Animations -> Lecture / Rencontre LE SALON MARAIS 52 rue de Rivoli Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (159m) 11 : Rambuteau (477m)

Contact :La Librairie LE BHV MARAIS 0142749634

