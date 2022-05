Une rencontre avec un berger au sommet du Baigura

2022-07-22 – 2022-07-22 Rendez vous à 09h30 à la base de loisirs pour une découverte du métier de berger, le troupeau, son chien de garde, son quotidien à la montagne. Montée en petit train avec vue panoramique sur la cote basque et les villages autour. A l’issue de la rencontre, pot de l’amitié.

Prendre son pique-nique pour ensuite continuer de profiter de la montagne.

